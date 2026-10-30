SNSD istupio iz koalicionog sporazuma sa Ujedinjenom Srpskom u Stanarima

Opštinski odbor SNSD-a u Stanarima danas je zbog kršenja koalicionog sporazuma istupio iz koalicije sa lokalnim odborom Ujedinjene Srpske, izjavio je Srni predsjednik SNSD-a Stanari Zdravko Jotić.

On je istakao da je ovom odlukom Opštinski odbor SNSD-a Stanari jasno definisao dalje političko djelovanje, rukovodeći se interesima građana ove opštine.

Jotić, koji je i predsjednik Skupštine opštine Stanari, rekao je da je kap koja je prelila čašu bila sjednica lokalnog parlamenta od 26. oktobra koja je prekinuta tokom tačke o kadrovskim rješenjima, posljednjoj od ukupno 19, koliko ih je uvršteno u dnevni red.

Do prekida sjednice došlo je zbog prijedloga Ujedinjene Srpske da se sa funkcije direktora Doma zdravlja razriješi kadar SNSD-a koji je uvršten u kadrovska pitanja usljed nezadovoljstva Ujedinjene Srpske jer odbornici SNSD-a prethodno nisu glasali o odlukama o prestanku rada javnih ustanova Centar za kulturu i Sportsko-turističke organizacije, a koje su uprkos tome usvojene.

Lokalni parlament u Stanarima broji 17 odbornika. Ujedinjena Srpska ima pet odbornika, SNSD četiri, SPS tri, SDS i SP po dva, i DNS jednog odbornika.