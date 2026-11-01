Prvenstvo Republike Srpske i krosu okupilo 100 takmičara

Na Palama je danas održano Prvenstvo Republike Srpske u krosu, na kojem je učestvovalo oko 100 takmičara iz 15 atletskih klubova, a uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima i snijegu, mladi atletičari odmjerili su snage u više uzrasnih kategorija.

Pojedinačno i ekipno takmičenje okupilo je pionire, juniore i seniore u muškoj i ženskoj kategoriji, koji su se nadmetali na stazi prilagođenoj uzrastu i kategoriji, a organizator je bio Atletski klub "Pale".

Generalni sekretar Atletskog saveza Republike Srpske Dalibor Vrhovac rekao je da Savez nastoji da svake godine organizaciju kros prvenstva povjeri drugom gradu, uglavnom klubovima koji nemaju atletske staze.

On je naveo da je ovo 33. kros prvenstvo od osnivanja Atletskog saveza Republike Srpske, te istakao da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za razvoj atletike i sporta u cjelini.

"Veoma je važno da se djeca bave sportom i da se na taj način usmjere ka zdravim navikama, umjesto da previše vremena provode uz savremene uređaje i društvene mreže", izjavio je Vrhovac novinarima.

On je podsjetio da je atletika, uz gimnastiku i plivanje, jedan od bazičnih sportova kroz koje bi djeca trebalo da prođu u mlađem uzrastu, prije nego što se opredijele za sport kojim žele da se bave.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj registrovano je 28 klubova koji su članovi Atletskog saveza, dok u BiH ima 59 registrovanih klubova.

Predsjednik Atletskog kluba "Pale" Teodora Lazarević rekla je da je za ovaj klub velika čast što mu je povjerena organizacija republičkog prvenstva, te da je to priznanje za trud i rad uložen u razvoj atletike.

Ona je podsjetila da je klub osnovan 2004. godine, da je aktivno radio do 2016, a da se na sportsku scenu vratio 2023. godine, od kada bilježi značajne rezultate.

"Imamo najbolju pionirku u BiH i Republici Srpskoj Saru Lučić, a ove sezone osvojili smo više od 700 medalja. Nastojimo da na najbolji način predstavimo Pale i naš klub, a posebno nam je važno da takmičari iz našeg grada ponesu lijepe uspomene i utiske", istakla je Lazarevićeva.

Ona je navela da se Atletski klub "Pale" na ovom prvenstvu predstavio sa 24 takmičara u pionirskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.

Takmičari su trčali na stazi dugoj 500 metara, a dužina trke zavisila je od uzrasne kategorije. Pionirke su trčale jedan kilometar, pioniri dva, juniorke tri, juniori i seniorke četiri, a seniori šest kilometara.

Lazarevićeva je naglasila da je atletika važna osnova za bavljenje drugim sportovima, te da klub nastoji da djeci približi sport i podstakne ih na aktivan i zdrav način života.

Savjetnik načelnika opštine Pale Marko Lazarević rekao je da Opštinska uprava sa ponosom podržava ovakve i slične sportske manifestacije, ističući dobru saradnju sa Atletskim klubom "Pale".

On je posebno pohvalio rad trenera i predsjednika kluba Teodoru Lazarević, koja, kako je naveo, ulaže veliki trud u organizaciju, trenerski rad i cjelokupno funkcionisanje kluba.

Lazarević kaže da će Opštinska uprava i ubuduće podržavati sportske klubove, djecu i omladinu, kao i sve koji promovišu sport i zdrave navike.

Među učesnicima je bila i dvanaestogodišnja Sara Lučić, član Atletskog kluba "Pale", koja se takmičila u kategoriji mlađih pionirki na stazi od 1.000 metara.

Ona je rekla da vremenski uslovi otežavaju trku, jer je staza klizava i ima dosta lokvi, ali da je konkurencija dobra i da su na Pale došle takmičarke koje osvajaju medalje na republičkim i državnim prvenstvima.

Trener Atletskog kluba "Borac" iz Banjaluke Jovan Rosić rekao je da je ovaj klub na Pale došao sa devet atletičarki, sa ekipama u pionirskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.

On je ocijenio da su snijeg i vremenske prilike iznenadili učesnike, ali da upravo takvi uslovi krosu daju posebnu draž, prenosi Srna.