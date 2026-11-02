Planirani remont u HE Višegrad uspješno završen

Autor:ATV redakcija
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Planirani remont u HE na Višegrad počinje prvog jula, završava se 30. septembra, kaže Jelena Pereula, Rukovodilac službe mašinskog održavanja na HE Višegrad.
"Mi smo poslove jedan dio završili, mislim završili smo u globalu, ostao je jedan dio koji radi druga služba. Remont svake godine planirani počinje 1. jula, završava se 30. septembra", kaže Jelena Pereula.
Prema njenim riječima, redovni godišnji remont uspješno je odrađen te mašine mogu početi sa radom.
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