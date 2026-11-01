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HE Višegrad godišnje izvadi i do osam hiljada kubika plutajućeg otpada

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01.11.2026 20:26

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ХЕ на Дрини плутајући отпад
Foto: ATV

Hidroelektrana Višegrad godišnje iz jezera izvadi i do osam hiljada kubika plutajućeg otpada koji Drinom stiže iz tri države. U ovom preduzeću poručuju – da se otpad ne čisti svakodnevno, turbine bi stale, a proizvodnja električne energije bila bi nemoguća.

Otpad u jezero donose sve pritoke Drine, a najviše rijeka Lim iz Srbije 45 odsto i rijeka Tara iz Crne Gore 40 odsto, dok ostatak dolazi iz Bosne i Hercegovine i čini 15 odsto.

"Naše preduzeće radi u skladu sa pogonskim uputstvom usljed velikih i malih voda i odstupanje bi ugrozilo sam rad hidroelektrane. Prije 10-15 godina kupljeno je i multifunkcionalno vozilo za sakupljanje plutajućeg otpada koje se zadržava na razvučenoj lančanci dva kilometra od pregradnog profila brane", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine.

Problem divljih deponija pogađa gotovo sve opštine u slivu Drine, a ovaj problem hidroelektranu puno košta. Iz Višegrada apeluju da se rješavanje ovog problema podigne na nivo nadležnih institucija BiH, Srbije i Crne Gore, jer bez sistemskog upravljanja otpadom Drina će i dalje biti zatrpana smećem.

"Finansijski hidroelektranu to opterećuje od 50.000- 200.000 KM. U prethodnom periodu sve inspekcije kontrole su konstatovale da naše preduzeće radi sa svim propisanim zakonskim i podzakonskim aktima", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine.

Zaposleni u Hidroelektrani Višegrad nastaviće čistiti jezero sopstvenim snagama i sredstvima, ali problem plutajućeg otpada idalje će biti slika Drine, sve dok se ne pronađe organizovan sistem odlaganja otpada.

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HE na Drini

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Drina

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