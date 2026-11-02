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Zamjena upravljačkih ormara na jednom agregatu istorijski posao

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02.11.2026 08:38

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ХЕ Вишеград
Foto: ATV

Ovogodišnji remont na HE na Drini bio je i prilika da se, nakon završetka redovnih radova na sva tri agregata, pristupi značajnijim zahvatima na modernizaciji opreme.

Jedan od njih je zamjena upravljačkih ormara na jednom agregatu, što predstavlja važan korak.

"Na zamjenu upravljačkih ormara, na jednom od agregata. To je, mogu reći, istorijski jedan posao, jer od same izgradnje HE Višegrad, od puštanja u rad 89. godine, nisu se vršili takvi radovi ili ta vrsta modernizacije", kaže Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Riječ je o poslovima koji, prema najavama iz preduzeća, treba da doprinesu pouzdanijem i stabilnijem radu sistema, ali i lakšem upravljanju postrojenjem.

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HE na Drini

HE Višegrad

godišnji remont

remont

Darko Andrić

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