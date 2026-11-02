Ćurić o izgradnji vrtića u naselju Tini: U narednih deset dana mogli bismo imati novu lokaciju

Najava Gradske uprave Trebinje da će na prostoru dječijeg igrališta u naselju Tini krenuti izgradnja dječijeg vrtića uznemirila je stanare pomenutog naselja, te su se obratili nadležnima, a sada se oglasio i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Kako su naglasili građani, nisu protiv izgradnje vrtića, ali traže novu lokaciju jer je pomenuto dječije igralište jeste njihovo mjesto okupljanja, druženja te su protivni da se potencijalno iskoristi kao temelj za izgradnju objekta.

Gradskoj upravi je predata i peticija protiv izgradnje vrtića na ovoj lokaciji, koju je za samo tri dana potpisalo 570 građana.

„Taj broj jasno pokazuje da se ne radi o stavu nekolicine pojedinaca, već o ozbiljnoj zabrinutosti velikog broja građana koji žele da se njihov glas čuje i uvaži“, poručuju stanari u otvorenom pismu.

„Mi želimo da sve ijedno dijete, koje ima potrebu, odnosno njihovi roditelji, bude smješteno u vrtić. Odnosno, uz saglasnost roditelja da bude smješteno u vrtić i trenutno ih ima 90 koji nemaju rješenje, i od toga smo mi i krenuli“, rekao je gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić za ATV.

Prema Ćurićevim riječima, u vrijeme dok je bio predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik je podržao izgradnju pomenutog vrtića, sredstva su obezbijeđena, te se krenulo u iznalaženje lokacije.

„Imali smo par nekih varijanti i naravno u tom periodu prethodno, imali smo i komunikaciju sa mještanima, a što je veoma važno i u određenom trenutku smo procijenili da se ovdje može izgraditi vrtić i što se tiče lokacije, naravno, i svih ostalih uslova, ova lokacija ispunjava sve uslove“, govori Ćurić.

Pomenuta parcela, odnosno dječije igralište planirano za izgradnju vrtića se ne planira iskoristiti u potpunosti za objekat, već će se ostaviti površina i za igru i igralište.

„Međutim, u određenom trenutku kada razgovarate sa nekim bilo je tu i pitanja, da li će biti dovoljno parking mjesta, da li će biti dovoljno prostora i sve te uslove je pomenuto rješenje ispunilo. Međutim, kao što sam i rekao, naš cilj jeste da svi budu zadovoljni. Kada kažem svi, želim da napomenem da ovdje ima i porodica, koje nemaju potrebu da im djeca idu u vrtić, ali imaju neke druge potrebe. Tako da mi smo za to da se to sve uvaži. Peticija je stigla. Ja želim da se zahvalim svima sa kojima smo razgovarali, dogovarali, pregovarali“, rekao je Ćurić.

Kako on navodi, svi sa kojima je imao priliku razgovarati o izgradnji vrtića su bili razumni, te će se nastaviti raditi u korist svih građana.

„Naš posljednji sastanak upravo je završio i ako ne bude niti jedna druga lokacija ovdje na ovom prostoru Tine, da oni nemaju ništa protiv da to bude neko drugo naselje. Mi smo naravno nastavili i dalje da tražimo lokaciju i da vidimo da li je to neko drugo naselje, u centru Luč. Da li je to Novo Trebinje, naselje koje gradimo i gdje planiramo izgradnju vrtića. Tako da, sredstva su izdvojena, podrška predsjednika je tu, sredstva u budžetu su izdvojena i ja se nadam da u skorije vrijeme i evo ima čak i nekih naznaka da ćemo u narednih 7-10 dana iznaći neke nove lokacije na ovom dijelu ovdje“, poručuje gradonačelnik Trebinja.

Ćurić je naglasio da se stanarima naselja Tuli ponudilo i potencijalno rješenje da se na mjestu igrališta izgradi vrtić, a u neposrednoj blizini na zemlji, koja je u vlasništvu Trebinja izgradi novo dječije igralište.

„Tako da, to su sve opcije koje su date. Što se tiče same peticije i komentara, bilo je tu i komentara ljudi, koji nisu ni znali šta se uopšte nudi jer je bio komentar da se ruši igralište i da ga više neće biti“, govori Ćurić.

On je takođe napomenuo da se razgovaralo sa građanima i da Gradska uprava nije donosila odluke na svoju ruku, ali je teško ispuniti sve potrebe i očekivanja shodno realnim potrebama svih stanara od onih koji imaju dječicu za vrtić do onih najstarijih, penzionera.

Cilj grada Trebinja jeste da se do naredne upisne godine riješi problem smještaja i da sva djeca, dobiju svoje mjesto i da više niko ne čeka, ali da se s druge strane sve uradi na način da građani budu zadovoljni.

Nakon tri održana sastanka sa stanarima, peticije i zahtjeva, gradonačelnik Trebinja je poručio da će se raditi u korist građana i da je to bio cilj od samoga starta.

„Već ima nekih naznaka, očekujemo da će se naći pravo rješenje i da će svi zadovoljni. Ono čime smo se mi vodili jeste da zemlja bude u vlasništvu Grada, što bi bilo lakše“, rekao je Ćurić.

Novi vrtić bi trebao obezbijediti mjesto za stotinu dječice, ali lokacija svakako diktira veličinu objekta.

„U komunikaciji sa nadležnima u vrtiću, teško je sve potrebe ispratiti jer neko treba jaslice, pa druge grupe. U prethodnom periodu se dešavalo da su bile potrebe za 90 pa čak do 100 djece, ali ako su djetetu potrebne jaslice, nemate dovoljno prostora i djeluje da je nedovoljno. Nadam se da ćemo iznaći rješenje i da će to biti ponos svih nas i ono što je važno napomenuti jeste da je Trebinje imalo najviše upisane djece u prve razrede nakon 30 godina“, rekao je gradonačelnik uz nadu da će broj djece rasti i uz obećanje da će Grad Trebinje raditi sve u njihovu korist kao i korist svih građana te tražiti najbolje rješenje, kao što je to slučaj sa stanarima u naselju Tuli.