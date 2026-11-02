HE Višegrad razmatra mogućnost proširenja proizvodnih kapaciteta

Pored predstojeće zamjene generatorskih prekidača vrijedne preko 18 miliona KM, u HE „Višegrad“ dugoročno planiraju i proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom četvrtog agregata", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

"Plan je bio da zamjenu tih generatorskih prekidača, gdje je projektna vrijednost preko 18 miliona. Preko 18 miliona finansiramo iz sopstvenih sredstava. Od elektroprivrede smo dobili sugestiju da se traži partner, pored partnera koji će da obavi sav taj posao. Da se traži partner i u finansiranju takvog projekta. Tako da ja očekujem da, definitivno, do kraja sljedećeg mjeseca mi ćemo biti već u postupku javne nabavke", rekao je Perišić.

Kako kaže, već početkom sljedeće godine, biće potpisan ugovor i značajno će se ponovo spremati za period manjih voda, gdje će, kako kaže, jedan takav veliki poduhvat i da odrade.

Pored planiranih ulaganja u modernizaciju postojeće opreme, u HE Višegrad razmatraju i mogućnost proširenja proizvodnih kapaciteta izgradnjom četvrtog agregata.

Za realizaciju takvog projekta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i obezbijediti finansijska sredstva, dok se istovremeno priprema i zamjena generatorskih prekidača, čija je projektna vrijednost veća od 18 miliona.