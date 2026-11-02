Logo

HE Višegrad razmatra mogućnost proširenja proizvodnih kapaciteta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 12:31

Komentari:

0
ХЕ Вишеград
Foto: ATV

Pored predstojeće zamjene generatorskih prekidača vrijedne preko 18 miliona KM, u HE „Višegrad“ dugoročno planiraju i proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom četvrtog agregata", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

"Plan je bio da zamjenu tih generatorskih prekidača, gdje je projektna vrijednost preko 18 miliona. Preko 18 miliona finansiramo iz sopstvenih sredstava. Od elektroprivrede smo dobili sugestiju da se traži partner, pored partnera koji će da obavi sav taj posao. Da se traži partner i u finansiranju takvog projekta. Tako da ja očekujem da, definitivno, do kraja sljedećeg mjeseca mi ćemo biti već u postupku javne nabavke", rekao je Perišić.

Kako kaže, već početkom sljedeće godine, biće potpisan ugovor i značajno će se ponovo spremati za period manjih voda, gdje će, kako kaže, jedan takav veliki poduhvat i da odrade.

Pored planiranih ulaganja u modernizaciju postojeće opreme, u HE Višegrad razmatraju i mogućnost proširenja proizvodnih kapaciteta izgradnjom četvrtog agregata.

Za realizaciju takvog projekta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i obezbijediti finansijska sredstva, dok se istovremeno priprema i zamjena generatorskih prekidača, čija je projektna vrijednost veća od 18 miliona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedeljko Perišić

HE na Drini

HE Višegrad

remont

godišnji remont

Komentari (0)

Više iz rubrike

градоначелник Требиња

Gradovi i opštine

Ćurić o izgradnji vrtića u naselju Tini: U narednih deset dana mogli bismo imati novu lokaciju

8 h

0
ХЕ на Дрини

Gradovi i opštine

Planirani remont u HE Višegrad uspješno završen

10 h

0
Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.

Gradovi i opštine

U HE Višegrad završeni redovni godišnji remonti na sva tri agregata

19 h

0
ХЕ на Дрини плутајући отпад

Gradovi i opštine

HE Višegrad godišnje izvadi i do osam hiljada kubika plutajućeg otpada

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima