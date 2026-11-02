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Jezero: Potpisan ugovor o izgradnji paviljona kulture, od Vlade Srpske 650.000 KM

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02.11.2026 11:33

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У Језеру је данас потписан уговор о изградњи локалног павиљона културе, за који је Влада Републике Српске издвојила око 650.000 КМ, а план је да радови буду завршени до краја године.
Foto: RTRS

U Jezeru je danas potpisan ugovor o izgradnji lokalnog paviljona kulture, za koji je Vlada Republike Srpske izdvojila oko 650.000 KM, a plan je da radovi budu završeni do kraja godine.

Načelnik Snežana Ružičić istakla je da će paviljon kulture biti izgrađen u dvorištu Osnovne škole "Vuk Karadžić", u neposrednoj blizini novootvorenog vrtića.

"Sa paviljonom kulture i nakon otvorenog vrtića zaokružićemo obrazovnu i kulturnu oblast u opštini Jezero", izjavila je Ružičićeva.

Mile Madžarić, predstavnik firme "Trio trejd" iz Laktaša, sa kojom je potpisan ugovor, rekao je da je početak izgradnje paviljona kulture planiran za petnaestak dana, te da bi sve trebalo da bude završeno do kraja godine, zavisno od vremenskih prilika.

Izgradnja ovog objekta od velikog je značaja za opštinu Jezero jer će obezbijediti prostor za sadržaje iz oblasti kulture, umjetničko stvaralaštvo i okupljanje.

(RTRS)

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Opština Jezero

Snežana Ružičić

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