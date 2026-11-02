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Cilj remonta otklanjanje eventualnih nedostataka na vrijeme

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02.11.2026 09:50

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Foto: ATV

Tokom redovnog godišnjeg remonta nije bilo većih problema koji bi zahtijevali posebne intervencije, navode iz mašinske službe HE na Drini.

Kako ističu, održavanje se sprovodi u skladu sa preporukama proizvođača i utvrđenim planovima.

"Nema to nešto što najviše pravi problem. Znači, oprema koja je tu, turbina mora da se održava onako kako je proizvođač deklarisao, preporučio. I to su neki redovni, godišnji radovi koji se rade. Oprema je u dobrom stanju i mi se trudimo da tako i ostane", kaže Jelena Pereula, rukovodilac službe mašinskog održavanja na HE Višegrad.

Cilj je da se eventualni nedostaci otklone na vrijeme, kako bi se izbjegli ozbiljniji kvarovi i neplanirani zastoji u radu agregata, navode iz HE Višegrad.

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HE Višegrad

HE na Drini

godišnji remont

remont

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