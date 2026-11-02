Cilj remonta otklanjanje eventualnih nedostataka na vrijeme

Tokom redovnog godišnjeg remonta nije bilo većih problema koji bi zahtijevali posebne intervencije, navode iz mašinske službe HE na Drini.

Kako ističu, održavanje se sprovodi u skladu sa preporukama proizvođača i utvrđenim planovima.

"Nema to nešto što najviše pravi problem. Znači, oprema koja je tu, turbina mora da se održava onako kako je proizvođač deklarisao, preporučio. I to su neki redovni, godišnji radovi koji se rade. Oprema je u dobrom stanju i mi se trudimo da tako i ostane", kaže Jelena Pereula, rukovodilac službe mašinskog održavanja na HE Višegrad.

Cilj je da se eventualni nedostaci otklone na vrijeme, kako bi se izbjegli ozbiljniji kvarovi i neplanirani zastoji u radu agregata, navode iz HE Višegrad.