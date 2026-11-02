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HE Višegrad o problemu plutajućeg otpada

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02.11.2026 09:00

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Плутајући отпад на ријеци Дрини
Foto: ATV BL

Problem plutajućeg otpada na rijeci Drini, dosta finansijski opterećuje HE na Drini u Višegradu.

Kako navode iz ovog preduzeća, vršene su i kontrole u ovom preduzeću da se uvjere da sve rade u skladu sa propisima.

"Finansijski hidroelektranu to opterećuje od 50.000- 200.000 KM. U prethodnom periodu sve inspekcije kontrole su konstatovale da naše preduzeće radi sa svim propisanim zakonskim i podzakonskim aktima", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine.

Iz Višegrada apeluju da se rješavanje ovog problema podigne na nivo nadležnih institucija BiH, Srbije i Crne Gore, jer bez sistemskog upravljanja otpadom Drina će i dalje biti zatrpana smećem.

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otpad na Drini

HE na Drini

HE Višegrad

Darko Frganja

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