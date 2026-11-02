HE Višegrad o problemu plutajućeg otpada

Kako navode iz ovog preduzeća, vršene su i kontrole u ovom preduzeću da se uvjere da sve rade u skladu sa propisima.

"Finansijski hidroelektranu to opterećuje od 50.000- 200.000 KM. U prethodnom periodu sve inspekcije kontrole su konstatovale da naše preduzeće radi sa svim propisanim zakonskim i podzakonskim aktima", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine.

Iz Višegrada apeluju da se rješavanje ovog problema podigne na nivo nadležnih institucija BiH, Srbije i Crne Gore, jer bez sistemskog upravljanja otpadom Drina će i dalje biti zatrpana smećem.