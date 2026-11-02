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Oprema HE Višegrad u dobrom stanju

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02.11.2026 12:02

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ХЕ Вишеград
Foto: ATV

Planirani godišnji remont u HE na Drini uspješno je odrađen, a kako navode iz ovog preduzeća, to bi trebalo da doprinese pouzdanijem i stabilnijem radu sistema.

Prema najavama iz preduzeća, radovi treba da i olakšaju upravljanje postrojenjem.

Da su planirani poslovi završeni u predviđenim rokovima, potvrđuju i u rukovodstvu preduzeća. Kako navode, remonti su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom i budžetima.

Iz ovog preduzeća navode da si najveći dio posla obavili su zaposleni u službama mašinskog i elektroodržavanja.

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HE na Drini

HE Višegrad

remont

godišnji remont

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