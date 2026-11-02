Oprema HE Višegrad u dobrom stanju

Autor:ATV redakcija
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Planirani godišnji remont u HE na Drini uspješno je odrađen, a kako navode iz ovog preduzeća, to bi trebalo da doprinese pouzdanijem i stabilnijem radu sistema.
Prema najavama iz preduzeća, radovi treba da i olakšaju upravljanje postrojenjem.
Da su planirani poslovi završeni u predviđenim rokovima, potvrđuju i u rukovodstvu preduzeća. Kako navode, remonti su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom i budžetima.
Iz ovog preduzeća navode da si najveći dio posla obavili su zaposleni u službama mašinskog i elektroodržavanja.
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