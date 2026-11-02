Zahvaljujući dobroj organizaciji u HE Višegrad nije bilo nepredviđenih kvarova

Zahvaljujući unaprijed planiranoj nabavci rezervnih dijelova i dobroj organizaciji u HE Višegrad, nije bilo nepredviđenih kvarova koji bi zahtijevali dodatna sredstva ili produžetak radova.

Neki od radova uključivali su zamjenu upravljačkih ormara na jednom agregatu, što predstavlja važan, kako kažu, korak u tehnološkom unapređenju hidroelektrane.

"Na zamjenu upravljačkih ormara, na jednom od agregata. To je, mogu reći, istorijski jedan posao, jer od same izgradnje HE Višegrad, od puštanja u rad 89. godine, nisu se vršili takvi radovi ili ta vrsta modernizacije", kaže Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Kako kaže, ovo će značiti i u budućem periodu za jedan pouzdaniji i stabilniji rad, uz mnoga olakšanja kakve nove tehnologije i unapređenje raznih sistema donose.