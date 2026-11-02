Nekada je bio ponos Semberaca, sada plutajuća deponija

Kanal uz Dašnicu nekada je bio ponos Semberaca, danas je plutajuća deponija. Ljetos su u njega, pored ostalog otpada, bacane uginule životinje. Pecaroši koje smo zatekli na obali, zgroženi nekulturom stanovništva. Kažu, smeće šteti i ribljem fondu ali i biljnom svijetu

"Pored kanala, tako moram da kažem da sam i lično vidio bacaju kese smeća, jer im je teško da siđu dole da bace smeće, lakše im je sa balkona baciti smeće u kanal, voda će da odnese, pa ovim putem da im kažem da ribe ne jedu kese najlonske to moraju da znaju", rekao je Jovan Radanović iz Bijeljine.

"Koji masovno bacaju smeće u kanal, ne biraju šta je, od životinja, kesa, razne stvari, nalazili smo tu i kauče, namještaj, šta nismo nalazili, sad je trenutno djelimično malo popravljeno, ali ipak apelujemo mi kao građani ovog dijela da više vodimo računa o čistoći, o našem zdravlju", rekao je Mihajlo Račanović iz Bijeljine.

Stariji Bijeljinci smatraju da se o kanalu mora voditi više računa i da ova Semberska ljepotica zaslužuje da krasi grad kako je i namijenjeno, a ne kao ruglo i kanta za smeće nesavjesnih građana.

"Bilo bi nam drago da se što manje kesa i đubreta baca. Mi bi najsrećniji bili kada bi se postavile neke kamere za opomenu i za kaznu, neke kontejnere za đubre i za smeće, ali to treba i vremena i novaca nekih, ali što se mene tiče, kanal je bio ljepotica", rekao je Jovica Ilić iz Bijeljine.

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U naseljima većim od 2.000 stanovnika za održavanje vodotokova prvog reda, a samim tim i njihovo uređenje u urbanom području nadležne su lokalne zajednice, odnosno Gradska uprava grada Bijeljina u slučaju kanala Dašnica, kažu u Vodama Srpske. Upravo je ova javna ustanova sredstvima Vlade Republike Srpske realizovala projekat uređenja kanala. Na pitanje upućeno Gradskoj upravi i Komunalnoj policiji ko je odgovoran i ko će i da li će snositi odgovornost za stanje kanala, ni danas nismo dobili odgovor.