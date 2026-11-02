Obezbijeđeni milioni: Opština u Srpskoj dobija novu toplanu

Načelnik opštine Pale Dejan Kojić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za BiH Stela Melnik potpisali su danas ugovor o dodjeli granta od 3.500.000 evra koji je Vlada Švajcarske, posredstvom Ambasade u BiH, obezbijedila kao podršku za projekat "Pale centralno grijanje".

Iz Opštinske uprave saopšteno je da je današnje potpisivanje ugovora ključni korak ka nastavku realizacije projekta izgradnje nove toplane i toplovodne mreže na Palama, te da se u narednim danima očekuje i potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na izgradnji nove toplane.

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"S obzirom na to da je postojeći sistem grijanja, odnosno stara toplana, gorući problem Pala već dugi niz godina, izgradnja nove toplane doprinijeće pozicioniranju Pala kao još atraktivnije turističke destinacije", navodi se u saopštenju.

Skupština opštine Pale donijela je u martu prošle godine odluku o prihvatanju dugoročnog kreditnog zaduženja opštine Pale kod EBRD za finansiranje projekta "Pale centralno grijanje" u ukupnom iznosu od 13.690.810 KM.

Rok otplate kredita je 15 godina, uz grejs period od tri godine.

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Potpisivanju ugovora u sjedištu EBRD-a u Sarajevu prisustvovala je zamjenik ambasadora Švajcarske u BiH Žoržet Bruše, prenosi "Srna".