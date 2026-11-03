Bijeljina još čeka rebalans budžeta i plan za narednu godinu

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović samo je dva puta ove godine dostavio materijale u skupštinsku proceduru i još se čeka na nacrte rebalansa ovogodišnjeg i budžeta grada za narednu godinu, izjavila je danas predsjednik Skupštine grada Željana Arsenović.

Ona kaže da je to zabrinjavajuće i da pokazuje odnos gradonačelnika prema instituciji Skupštine, ali i prema svim građanima Bijeljine.

"Pozivam rukovodstvo grada da uputi Skupštini sve pripremljene materijale, da rasteretimo decembarsku sjednicu, jer očekujemo da će u skupštinsku proceduru doći suštinski važna dokumenta za naš grad - nacrt budžeta za sljedeću godinu i nacrt rebalansa za ovu godinu", rekla je Arsenovićeva.

Nakon međustranačkog sastanka za pripremu skupštinske sjednice, ona je navela da Skupština grada nema ni informaciju o procesu izrade ovih dokumenata, ni dokle je to stiglo.

"Ostaje da vjerujemo da će to biti. Nekako mi je nemoguće pomisliti da uopšte neće biti urađen ni nacrt rebalansa za ovu, ni nacrt budžeta za 2027. godinu", dodala je Arsenovićeva.

Prema njenim riječima, u Bijeljini se godinama generalno kasni sa svim projektima, budžetima i planovima.

Sjednica Skupštine grada Bijeljina najavljena je za 12. novembar u 10.00 časova, prenosi Srna.