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Problemi u TE Tuzla, nema grijanja u gradu

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03.11.2026 09:28

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Проблеми у ТЕ Тузла, нема гријања у граду
Foto: ATV

Prema zvaničnom obavještenju iz “Centralnog grijanja” d.d. Tuzla, do prekida i otežane isporuke toplotne energije došlo je zbog ispada bloka 5 u Termoelektrani Tuzla.

Iz distributivnog preduzeća poručuju da su njihove ekipe odmah izašle na teren. One trenutno vrše sve neophodne pripreme na sistemu kako bi, čim u Termoelektrani bude saniran kvar na dijelu sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije mogla biti normalizovana u što kraćem roku.

Apeluju na strpljenje korisnika i ističu da će javnost i građani biti blagovremeno obaviješteni o stabilizaciji sistema i ponovnom pokretanju grijanja putem njihove službene internet stranice.

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Tagovi :

grijanje

Tuzla

Termoelektrana Tuzla

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