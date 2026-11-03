Problemi u TE Tuzla, nema grijanja u gradu

Prema zvaničnom obavještenju iz “Centralnog grijanja” d.d. Tuzla, do prekida i otežane isporuke toplotne energije došlo je zbog ispada bloka 5 u Termoelektrani Tuzla.

Iz distributivnog preduzeća poručuju da su njihove ekipe odmah izašle na teren. One trenutno vrše sve neophodne pripreme na sistemu kako bi, čim u Termoelektrani bude saniran kvar na dijelu sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije mogla biti normalizovana u što kraćem roku.

Apeluju na strpljenje korisnika i ističu da će javnost i građani biti blagovremeno obaviješteni o stabilizaciji sistema i ponovnom pokretanju grijanja putem njihove službene internet stranice.