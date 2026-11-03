Službenici GU Bijeljina apeluju: Nadležne institucije da hitno reaguju, nismo više u mogućnosti

Nismo više u mogućnosti da normalno funkcionišemo i obavljamo radne zadatke bez zarađenih primanja!“ Poruka je ovo kojom su se službenici Gradske uprave Grada Bijeljina obratili javnosti, otkrivajući da se osim sa višemjesečnim kašnjenjem plata bore i protiv nezakonitih premještaja, pritisaka granskog sindikata te svakodnevnog mobinga.

Zbog alarmantnog stanja, radnici su pozvali MUP, Tužilaštvo i Inspektorat da hitno reaguju.

Službenici Gradske uprave Grada Bijeljina:

“Poštovani,

Radnici Gradske uprave Grada Bijeljina već dvije godine suočavaju se sa konstantnim kašnjenjem plata, kao i neredovnim uplatama poreza, doprinosa i obustavama za kredite službenika. Iako smo u proteklom periodu pokazivali maksimalno razumijevanje za opštu situaciju, dovedeni smo u položaj u kojem više nismo u mogućnosti da normalno funkcionišemo i obavljamo svoje radne zadatke bez zarađenih primanja. Obraćali smo se poslodavcu sa zahtjevom za prijem, vjerujući da će pokazati razumijevanje i spremnost za rješavanje nagomilanih problema.

Nažalost, naši problemi konstantno eskaliraju od neredovne isplate ličnih primanja i mobinga, preko neprestanih nezakonitih premještaja službenika koji ukazuju na propuste u radu Gradske uprave, pa sve do otvorenog zlostavljanja na radnom mjestu.

Sindikalna organizacija Gradske uprave više nije u mogućnosti da samostalno promijeni ovu situaciju, jer pregovori nisu urodili plodom, a najavljena obećanja su potpuno izostala. Istovremeno, suočavamo se i sa pritiscima republičkog granskog sindikata koji pokušava da nas navede na odustajanje od naše opravdane borbe.

Ovim putem upućujemo javni poziv svim nadležnim institucijama da nam pomognu u borbi protiv očiglednog kršenja zakona i svakodnevnog maltretiranja radnika.

Apelujemo na:

Inspektorat Republike Srpske

Javno tužilaštvo Republike Srpske

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS – Policijsku upravu Bijeljina

Sve druge relevantne institucije

Pozivamo vas da hitno reagujete, zaštitite radnička prava i pomognete nam u borbi za naša zakonom zagarantovana prava i ljudsko dostojanstvo.

Ovim putem pozivamo sve druge institucije i ustanove koje se finansiraju iz budžeta Grada Bijeljina da nam se pridruže u zajedničkoj borbi.

S poštovanjem,

Službenici Gradske uprave Grada Bijeljina”.