Službenici GU Bijeljina apeluju: Nadležne institucije da hitno reaguju, nismo više u mogućnosti

Autor:ATV redakcija
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Nismo više u mogućnosti da normalno funkcionišemo i obavljamo radne zadatke bez zarađenih primanja!“ Poruka je ovo kojom su se službenici Gradske uprave Grada Bijeljina obratili javnosti, otkrivajući da se osim sa višemjesečnim kašnjenjem plata bore i protiv nezakonitih premještaja, pritisaka granskog sindikata te svakodnevnog mobinga.
Zbog alarmantnog stanja, radnici su pozvali MUP, Tužilaštvo i Inspektorat da hitno reaguju.
Službenici Gradske uprave Grada Bijeljina:
“Poštovani,
Radnici Gradske uprave Grada Bijeljina već dvije godine suočavaju se sa konstantnim kašnjenjem plata, kao i neredovnim uplatama poreza, doprinosa i obustavama za kredite službenika. Iako smo u proteklom periodu pokazivali maksimalno razumijevanje za opštu situaciju, dovedeni smo u položaj u kojem više nismo u mogućnosti da normalno funkcionišemo i obavljamo svoje radne zadatke bez zarađenih primanja. Obraćali smo se poslodavcu sa zahtjevom za prijem, vjerujući da će pokazati razumijevanje i spremnost za rješavanje nagomilanih problema.
Nažalost, naši problemi konstantno eskaliraju od neredovne isplate ličnih primanja i mobinga, preko neprestanih nezakonitih premještaja službenika koji ukazuju na propuste u radu Gradske uprave, pa sve do otvorenog zlostavljanja na radnom mjestu.
Sindikalna organizacija Gradske uprave više nije u mogućnosti da samostalno promijeni ovu situaciju, jer pregovori nisu urodili plodom, a najavljena obećanja su potpuno izostala. Istovremeno, suočavamo se i sa pritiscima republičkog granskog sindikata koji pokušava da nas navede na odustajanje od naše opravdane borbe.
Ovim putem upućujemo javni poziv svim nadležnim institucijama da nam pomognu u borbi protiv očiglednog kršenja zakona i svakodnevnog maltretiranja radnika.
Apelujemo na:
Inspektorat Republike Srpske
Javno tužilaštvo Republike Srpske
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS – Policijsku upravu Bijeljina
Sve druge relevantne institucije
Pozivamo vas da hitno reagujete, zaštitite radnička prava i pomognete nam u borbi za naša zakonom zagarantovana prava i ljudsko dostojanstvo.
Ovim putem pozivamo sve druge institucije i ustanove koje se finansiraju iz budžeta Grada Bijeljina da nam se pridruže u zajedničkoj borbi.
S poštovanjem,
Službenici Gradske uprave Grada Bijeljina”.
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