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Divlje svinje napravile haos na groblju: Stanovnici u strahu zbog približavanja kućama

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03.11.2026 15:52

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Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.
Foto: Doğan Alpaslan Demir/Pexels

Na Gradskom groblju Prašnice u Zenici divlje svinje oštetile su brojna grobna mjesta, a stanovnici okolnih naselja upozoravaju da se životinje sve češće približavaju kućama i uništavaju imovinu.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije raskopanih grobnih mjesta, uz upozorenje da divlje svinje predstavljaju sve veći problem za lokalno stanovništvo.

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"Prema informacijama spustili su se do kuća u Gnjusima gdje pored ogromnog broja pasa lutalica siju strah među ljudima i uništavaju imovinu svakodnevno. Mole se lovačka društva da reaguju!", navela je Lamija Ibranović Bjelosevic u objavi na Fejsbuku.

Iz Javnog preduzeća "Gradsko groblje" Zenica potvrdili su da su upoznati s problemom te da su kontaktirali nadležne institucije i Lovačko društvo "Zmajevac".

Groblje se prostire na približno 120.000 kvadratnih metara, od čega je oko 70 posto ograđeno, dok preostali dio zbog konfiguracije terena nije moguće adekvatno zaštititi standardnom ogradom.

Lovci su najavili mogućnost organizovanja hajke krajem novembra, uz obavezu da se vodi računa o sigurnosti stanovništva zbog blizine naseljenih područja.

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U međuvremenu, preduzeće je nabavilo posebno sredstvo za odbijanje divljih svinja, koje će biti postavljeno na ivičnim dijelovima groblja. Nadležni ističu da je za trajno rješenje potrebna saradnja više institucija.

(CrnaHronika)

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Tagovi :

divlje svinje

Groblje

Zenica

Lovci

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