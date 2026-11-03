Od sutra nema redukcije vode zbog povoljnih hidroloških prilika

U Palama od sutra nema redukcija vode jer je omogućeno uredno vodosnabdijevanje zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama i povećanju izdašnosti izvorišta, saopštilo je preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Iz ovog preduzeća su istakli da im trenutno raspoložive količine vode omogućavaju da održe uredno vodosnabdijevanje bez primjene planiranih redukcija.

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"Plan redukcija ostaje na snazi kao rezervna mjera, ali se njegova primjena odgađa sve dok raspoložive količine vode budu omogućavale stabilno snabdijevanje", navodi se u saopštenju.

O svim eventualnim promjenama javnost će biti blagovremeno obaviještena.

(Srna)