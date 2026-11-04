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Pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala loš hidrološki period

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04.11.2026 08:42

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Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Foto: ATV

Pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala je lošu hidrološku situaciju, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

"Mi smo u ovo momentu još uvijek preko planiranog nivoa proizvodnje, i sada imamo 103% od godišnje planirane proizvodnje u ovom momentu. Još uvijek nas u pozitivnom smislu nosi ta proizvodnja iz prvog kvartala", kaže Andrić.

Kako kaže, pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala je loš hidrološki period.

"Iako smo u prvom kvartali, na početku godine, iskoritili te velike dotoke, topljenja snijegova koje nije bilo naglo nego u kontinuitetu. Onda smo proizvodili neočekivano velike količine električne energije, sada nosimo situaciju svih ostalih u regionu", rekao je Andrić.

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HE na Drini

HE Višegrad

Darko Andrić

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