Pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala loš hidrološki period

Autor:ATV redakcija
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Pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala je lošu hidrološku situaciju, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.
"Mi smo u ovo momentu još uvijek preko planiranog nivoa proizvodnje, i sada imamo 103% od godišnje planirane proizvodnje u ovom momentu. Još uvijek nas u pozitivnom smislu nosi ta proizvodnja iz prvog kvartala", kaže Andrić.
Kako kaže, pozitivna proizvodnja u HE Višegrad amortizovala je loš hidrološki period.
"Iako smo u prvom kvartali, na početku godine, iskoritili te velike dotoke, topljenja snijegova koje nije bilo naglo nego u kontinuitetu. Onda smo proizvodili neočekivano velike količine električne energije, sada nosimo situaciju svih ostalih u regionu", rekao je Andrić.
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