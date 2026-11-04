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HE Višegrad zahvaljujući većem dotoku vode doprinijelaelektroenergetskom sistemu Srpske

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04.11.2026 07:12

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Foto: ATV

HE Višegrad je zahvaljujući radu hidroelektrane Piva imala veći dotok vode što je doprinijelo povoljnijoj situaciji u Elektroenergetskom sistemu Republike Srpske, rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

"U jednom periodu smo imali izdvojeno povoljnu situaciju kada smo zbog uzvodne hidroelektrane, odnosno Hidroelektrane Piva u Crnoj Gori i njihovog malo intenzivnijeg rada u ovom periodu godine, mi u Višegradu imali veće dotoke vode pa smo onda mogli da proizvedemo i neke veće količine od očekivanih za ovako sušan period", kaže Andrić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući tome HE Višegrad doprinijela je povoljnijoj situaciji u cijelom Elektroenergetskom sistemu Republike Srpske.

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HE na Drini

Darko Andrić

HE Višegrad

Drina

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