HE Višegrad zahvaljujući većem dotoku vode doprinijelaelektroenergetskom sistemu Srpske

HE Višegrad je zahvaljujući radu hidroelektrane Piva imala veći dotok vode što je doprinijelo povoljnijoj situaciji u Elektroenergetskom sistemu Republike Srpske, rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

"U jednom periodu smo imali izdvojeno povoljnu situaciju kada smo zbog uzvodne hidroelektrane, odnosno Hidroelektrane Piva u Crnoj Gori i njihovog malo intenzivnijeg rada u ovom periodu godine, mi u Višegradu imali veće dotoke vode pa smo onda mogli da proizvedemo i neke veće količine od očekivanih za ovako sušan period", kaže Andrić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući tome HE Višegrad doprinijela je povoljnijoj situaciji u cijelom Elektroenergetskom sistemu Republike Srpske.