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Zahvaljujući prva dva mjeseca ostvarena prekoplanska proizvodnja u HE Višegrad

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04.11.2026 10:15

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Foto: ATV

U HE Višegrad je zahvaljujući prva dva mjeseca ostvarena prekoplanska proizvodnja, rekao je Nedeljko Perišić, direktor Hidroelektrane na Drini Višegrad.

"Sistem Elektroprivrede ne može da dovoljno proizvede za svoje potrebe. Kad se gleda bruto proizvodnja u 2026. godine, još uvijek u prekoplanskom režimu, proizveli smo više nego što je to bilo po planu", kaže Perišić.

Prema njegovim riječima, godina je dobro počela, u prva dva mjeseca urađeno značajno više nego što je bilo predviđeno.

"Nakon toga ulazimo u sušne periode kada imamo izuzetno loš drugi i treći kvartal ispod svakih očekivanja", navodi Perišić.

Kako kaže, samo zahvaljujući prva dva mjeseca napravljena je prekoplanska proizvodnja.

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HE na Drini

HE Višegrad

Nedeljko Perišić

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