Protest zdravstvenih radnika ispred kantonalne Vlade

Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo za danas je najavio protest ispred zgrade kantonalne Vlade, sa zahtjevom da odobri izmjene i dopune kolektivnog ugovora za usklađivanje plata.

Sindikat traži i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za pokretanje pregovora za novi kolektivni ugovor kako bi uvrstili stavku u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja o povećanju plata.

Iz Sindikata poručuju da žele da radnici u zdravstvu budu ravnopravni i da se jasno definiše nivo povećanja plata.

Protest je zakazan za 10.00 časova.