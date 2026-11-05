Protest zdravstvenih radnika ispred kantonalne Vlade

Autor:ATV redakcija
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Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo za danas je najavio protest ispred zgrade kantonalne Vlade, sa zahtjevom da odobri izmjene i dopune kolektivnog ugovora za usklađivanje plata.
Sindikat traži i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za pokretanje pregovora za novi kolektivni ugovor kako bi uvrstili stavku u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja o povećanju plata.
Iz Sindikata poručuju da žele da radnici u zdravstvu budu ravnopravni i da se jasno definiše nivo povećanja plata.
Protest je zakazan za 10.00 časova.
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