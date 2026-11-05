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Protest zdravstvenih radnika ispred kantonalne Vlade

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05.11.2026 08:20

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Улице Сарајева, у позадини се виде аута на улици и зграде.
Foto: ATV

Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo za danas je najavio protest ispred zgrade kantonalne Vlade, sa zahtjevom da odobri izmjene i dopune kolektivnog ugovora za usklađivanje plata.

Sindikat traži i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za pokretanje pregovora za novi kolektivni ugovor kako bi uvrstili stavku u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja o povećanju plata.

Iz Sindikata poručuju da žele da radnici u zdravstvu budu ravnopravni i da se jasno definiše nivo povećanja plata.

Protest je zakazan za 10.00 časova.

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Sarajevo

Protesti

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