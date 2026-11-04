Perišić: Siguran sam da ćemo nastaviti trend najniže cijene električne energije

Siguran sam da ćemo nastaviti da trend da električna energija bude najniža u Republici Srpskoj", rekao je za ATV, direktor HE Višegrad, Nedeljko Perišić.

"Ostaćemo pri tome da i dalje proizvodimo električnu energiju za najmanje konvertibilnih marka. Na indirektan način utičemo na budžet svake kuće, samom niskom cijenom proizvodnje u Višegradu, siguran sam da ćemo nastaviti da trend da električna energija bude najniža u Republici Srpskoj ",kaže Perišić.

Prema njegovim riječima, u HE Višegrad će dati sve od sebe da nastave proizvoditi električnu energiju. Kako kaže, na količinu padavina ne mogu da utiču ali ono na što mogu jeste pogonska spremnost.