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"Elektro-bijeljina" sprema objekte za rekordnu potrošnju

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10.10.2026 11:12

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"Електро-бијељина" спрема објекте за рекордну потрошњу
Foto: Elektro Bijeljina

"Elektro-Bijeljina" uputila je uoči zimske sezone ozbiljno upozorenje mrežu u Semberiji očekuje dramatično opterećenje, a glavni razlog je pod velikim znakom pitanja postavljen rad bijeljinske Toplane.

Ukoliko korisnici gradskog grijanja ostanu bez isporuke toplotne energije, građani neće imati drugog izbora nego da se masovno preusmjere na grijanje na struju.

To će zahtijevati ogromne dodatne količine električne energije i stvoriti ekstremni pritisak na postojeći elektroenergetski sistem.

Izvršni direktor za terenske operacije u "Elektrobijeljini" Milan Lukić, za ATV je poručio da je upravo zbog toga u toku intenzivan nastavak jesenjih remonta svih kapitalnih objekata.

"Pored naših redovnih radova, u jesenjem dijelu sezone radimo remonte velikih kapitalnih objekata koji su izuzetno značajni za sljedeću zimsku sezonu kada imamo najveće opterećenje na mreži. Ukoliko krajnji kupci, odnosno korisnici bijeljinske Toplane, ne budu imali isporučenu toplotnu energiju, svi oni će preći na grijanje na električnu energiju, što će zahtijevati dodatne kapacitete za prenos i značajno opterećenje postojeće mreže. Iz tog razloga molim gledaoce za razumijevanje za trenutne radove, to je naša zakonska obaveza, ali to radimo i zbog nas i zbog kupaca, da bismo imali stabilnu struju i broj kvarova sveli na minimum", naglašava Lukić.

Lukić je objasnio da se remonti izvode u dvije faze, jedan dio je završen na proljeće, a drugi se završava sada, kako bi svi vitalni objekti početak zimske sezone dočekali u potpuno spremnom stanju.

"Do početka zimske sezone imaćemo urađen remont na svim objektima i oni će biti u zadovoljavajućem stanju da izdrže svu potrošnju. Zahvaljujući striktnom nadzoru, na tim velikim trafostanicama zaista rijetko dolazi do kvarova. Radovede izvodimo upravo zato što su to vitalni objekti kojima se poklanja posebna pažnja svake godine", zaključio je Lukić u razgovoru za ATV.

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Tagovi :

Elektro Bijeljina

Semberija

ekonomija

grijanje

Elektro-Bijeljina

Milan Lukić

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