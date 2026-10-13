Ne ignorišite ove simptome: Ovo je najava teškog šloga

Mini-moždani udar, u medicini poznat kao tranzitorni ishemijski napad (TIA), nosi drastično veći dugoročni rizik od razvoja demencije tokom narednih 20 godina, pokazalo je veliko naučno istraživanje objavljeno u časopisu Neurology.

Istraživanje koje je obuhvatilo čak 110.000 pacijenata tokom dvije decenije otkriva šokantne podatke: mini-moždani udar nosi čak 34 odsto veći ukupni rizik od razvoja demencije u poređenju sa zdravom populacijom.

Najkritičnija je prva godina nakon udara, kada je rizik od gubitka pamćenja i kognitivnog propadanja veći za čak 75 odsto, a opasnost ostaje kontinuirano povišena tokom narednih dvadeset godina.

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„Prolazna slabost mora se shvatiti izuzetno ozbiljno. Iako simptomi brzo prođu, ovo je hitna medicinska dijagnoza i ozbiljno upozorenje da može uslijediti težak šlog ili demencija“, upozoravaju ljekari.

Simptomi na koje morate hitno reagovati su:

Iznenadna slabost ili utrnulost jedne strane tijela

Poteškoće sa govorom i razumijevanjem

Vrtoglavica, gubitak ravnoteže i jak smetnje sa vidom

Iznenadna i jaka glavobolja

Prema podacima svjetskih stručnjaka, čak 20 odsto onih koji dožive mini-moždani udar pretrpe pravi, razorni moždani udar u roku od 90 dana, zbog čega je hitna ljekarska reakcija ključna za spas života. prenosi E-klinika.