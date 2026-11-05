"Dostupna mobilna aplikacija za bolje upoznavanje memorijala i samostalno istraživanje"

Mobilna aplikacija Spomen-područja Donja Gradina, koja posjetiocima omogućava bolje upoznavanje memorijalnog kompleksa putem audio i video-sadržaja, je u funkciji, izjavila je direktor Spomen-područja Tanja Tuleković.

Tulekovićeva je u izjavi Srni navela da je aplikacija osmišljena s ciljem unapređenja prezentacije memorijala, veće dostupnosti istorijskih i edukativnih sadržaja, kao i omogućavanja posjetiocima da samostalno istražuju i upoznaju jedno od najvećih stratišta koncentracionog logora Jasenovac.

Ona je istakla da digitalni vodič objedinjuje audio i video-sadržaje koji posjetiocima približavaju istorijske činjenice o stradanju u Donjoj Gradini, ali da savremene tehnologije predstavljaju dopunu, a ne zamjenu za neposredan stručni pristup i istorijske časove koje realizuju kustosi Spomen-područja.

"Namjera nam je da iskoristimo mogućnosti koje nudi digitalna tehnologija, ali ono što posebno ističemo prilikom posjete Donjoj Gradini jeste, prije svega, istorijski čas naših kustosa", naglasila je Tulekovićeva.

Prema njenim riječima, jedna od mogućnosti koje pruža aplikacija jeste i kreiranje dodatnih edukativnih sadržaja kroz radionice koje Spomen-područje već duži niz godina organizuje za učenike osnovnih i srednjih škola.

Na taj način biće omogućeno aktivnije uključivanje mladih u upoznavanje istorije Donje Gradine, kao i prilagođavanje edukativnih sadržaja savremenim načinima informisanja i učenja, prenosi Srna.

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Mobilna aplikacija "Donja Gradina memorial" dostupna je korisnicima putem platforme "Gugl plej" na srpskom, engleskom i romskom jeziku, a u narednom periodu planirano je proširenje jezičke ponude na još nekoliko svjetskih jezika.

Uvođenjem digitalnog vodiča Spomen-područje Donja Gradina nastoji da istorijske činjenice i edukativne sadržaje učini dostupnijim široj javnosti, posebno mlađim generacijama, te da savremene tehnologije stavi u službu očuvanja kulture sjećanja i istorijskog pamćenja.