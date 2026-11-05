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Marija Zaharova odgovorila Studentskoj listi

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АТВ редакција
05.11.2026 20:11

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Marija Zaharova
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova izjavila je da bi pregovori Srbije i Rusije o gasnom aranžmanu trebalo ponovo da se održe nakon pobjede "Studentske liste".

Istakla je da bi pregovori o isporuci gasa trebalo da se održe kada se formira vlada u Srbiji.

"Što se tiče najava 'Studentske liste' o pregovorima sa Rusijom o ugovoru o gasu, mislim da ćemo morati da se vratimo na ovu temu nakon formiranja srpskih državnih organa i njihovog podnošenja odgovarajućih zvaničnih zahtjeva", objasnila je Zaharova danas ruskim novinarima.

Da podsjetimo, "Studentska lista" je nakon pobjede na izborima dosad izjavljivala u više navrata da je cilj da se postigne dugoročni sporazum sa Rusijom o isporuci gasa kako bi se osiguralo snadbevanje stanovništva gasom.

Najavljeno je putovanje delegacije "Studentske liste" u Rusiju u narednom periodu.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Studentska lista

ruski gas

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