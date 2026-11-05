Srpski poslanici izabrani u odbore Skupštine u Prištini

Autor:ATV redakcija
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Poslanici Srpske liste izabrani su u sve odbore skupštine u Prištini i imaće uvid i pravo da djeluju u toku procesa donošenja zakona, što im je u prethodnom periodu bilo onemogućeno, saopšteno je iz Poslaničke grupe ove liste.
Kako je navedeno, rad u skupštinskim odborima je pravo poslanika svih poslaničkih grupa, ali se raznim igrama to pravo negiralo za poslanike Srpske liste kao legalne i legitimne predstavnike srpskog naroda.
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Skupština samoproglašenog Kosova usvojila je danas sa 63 glasa za, bez glasova protiv i jednim uzdržanim, zamjenu i ponovno imenovanje članova parlamentarnih odbora.
Pokret Samoopredjeljenje na ranije tri sjednice nije glasao za imenovanje članova Srpske liste u skupštinske odbore, dok je na prethodnoj sjednici ova tačka povučena sa dnevnog reda uz obrazloženje da će biti promjena u sastavu parlamentarnih odbora, prenosi Kosovo onlajn.
(Srna)
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