Srpski poslanici izabrani u odbore Skupštine u Prištini

Poslanici Srpske liste izabrani su u sve odbore skupštine u Prištini i imaće uvid i pravo da djeluju u toku procesa donošenja zakona, što im je u prethodnom periodu bilo onemogućeno, saopšteno je iz Poslaničke grupe ove liste.

Kako je navedeno, rad u skupštinskim odborima je pravo poslanika svih poslaničkih grupa, ali se raznim igrama to pravo negiralo za poslanike Srpske liste kao legalne i legitimne predstavnike srpskog naroda.

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Skupština samoproglašenog Kosova usvojila je danas sa 63 glasa za, bez glasova protiv i jednim uzdržanim, zamjenu i ponovno imenovanje članova parlamentarnih odbora.

Pokret Samoopredjeljenje na ranije tri sjednice nije glasao za imenovanje članova Srpske liste u skupštinske odbore, dok je na prethodnoj sjednici ova tačka povučena sa dnevnog reda uz obrazloženje da će biti promjena u sastavu parlamentarnih odbora, prenosi Kosovo onlajn.

(Srna)