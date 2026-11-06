Određen pritvor komandantu SAJ i još osmoro: Osumnjičeni za zlostavljanje u garaži

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za Igora Žmirića i još osam pripadnika MUP, osumnjičenih za zlostavljanje i mučenje više ljudi u zgradi Vlade Srbije prošle godine.

Pritvor je određen Igoru Žmiriću, Milanu Vukoviću, V. L, J. O, B. J, D. V, N. D, N. F, Z. V, a predložen je da ne bi uticali na svjedoke i jer je izvršenje krivičnog djela dovelo do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.

Srbija Priveden komandant SAJ-a Igor Žmirić

Osumnjičeni su prethodno saslušani u tužilaštvu, dok će naknadno biti saslušan i osumnjičeni Marko Kričak, saopštilo je ranije Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zlostavljanje i mučenje.

Kako se osnovano sumnja, oni su u noći između 14. i 15. avgusta 2025. godine, u periodu od 22.30 do 01.00 čas, u podzemnoj garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim Marko Kričak (44) - koji se već nalazi u pritvoru - u svojstvu službenih lica Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO), primjenom sile i pretnje naneli veliki bol i teške patnje desetini oštećenih građana. Sumnja se da je cilj torture bio iznuđivanje obavještenja, zastrašivanje i nezakonito kažnjavanje oštećenih N.S., S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P. i B.D.