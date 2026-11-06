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Operisan Ilija Srdanović

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АТВ редакција
06.11.2026 13:19

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Operisan Ilija Srdanović
Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Nosilac Studentske liste za parlamentarnim izborima u Srbiji Ilija Srdanovi operisao je koljeno.

"Operacija koljena protekla bez komplikacija. Hvala svima. Uskoro u punoj akciji! Pozdrav svima", napisao je na instagramu Srdanović.

Ilija Srdanović je skoro izjavio je da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavina prava i naveo da je “još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara”.

"Prvi koraci nove Vlade Srbije biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbjede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome", naveo je Srdanović ranije u razgovoru za Novu o novoj Vladi Srbije.

Kada je riječ o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.

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Tagovi :

Ilija Srdanović

Operacija

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