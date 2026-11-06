Neopisiva tuga: Preminula trudnica u četvrtom mjesecu trudnoće

Trudnica iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mjesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu.

Ona je, kako saznaje "Kurir", sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

"Umrla je za kratko vrijeme! Njena porodica je van sebe", navodi izvor "Kurira".

Ova saznanja potvrdila je uprava ove zdravstvene ustanove.

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"Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod mjerama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu Studenica dovezla trudnicu u četvrtom mjesecu trudnoće. Na prijemnom odjeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mjera reanimacije pacijentkinja je preminula",navela je v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:

"Preduzete su sve zakonske mjere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku".