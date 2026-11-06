Uhapšen otac Megan Markl

Otac Megan Markl, Tomas Markl Stariji, uhapšen je na Floridi zbog sumnje da je posjedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, a koji je navodno pronađen u njegovoj kući na Filipinima i skladišnoj jedinici u Meksiku, tvrde izvori Njujork Posta.

Markl (82) priveden je u Lejklandu na Floridi, gdje trenutno boravi u rehabilitacionom centru tokom oporavka nakon amputacije noge u decembru 2025. godine, prvi je objavio Dejli Mail.

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Sporni materijal na Filipinima navodno je pronašao njegov sin Tomas Markl Mlađi, dok je pretraživao porodične stvari u potrazi za mobilnim telefonom.

Markl Mlađi (60) prijavio je oca u julu, nakon što je u jednom objektu pronašao, kako je opisao, "nevjerovatnu količinu materijala". Prema pisanju britanskog tabloida Sun, sporni sadržaj navodno je bio sakriven među porodičnim uspomenama.

On je kontaktirao istražioce FBI-ja, koji su zatražili podatke za kontakt sa istražnim organima na Filipinima, a slučaj je prijavio i Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu djecu.

Sličan materijal navodno je pronađen i u skladišnoj jedinici u Meksiku koju je iznajmljivao Markl Stariji.

Dejli Mejl je, nakon što je dobio pristup skladištu u blizini njegovog nekadašnjeg doma u Rosarito Biču, prijavio slučaj FBI-ju. Prema navodima tog medija, u prostoru su pronađene i knjige i časopisi povezani sa seksualnim zlostavljanjem djece.

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Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, izjavila je da je "duboko potresena" optužbama koje su se pojavile.

"Duboko sam potresena vijestima koje su se pojavile u posljednja 24 sata i moje misli su sa svom djecom koja su možda bila povrijeđena", poručila je Megan u izjavi za Njujork Post.

Tomas Markl Stariji oštro je negirao da je posjedovao takav materijal, nazivajući optužbe "bolesnim lažima".

Meganina polusestra Samanta Markl rekla je za Dejli Mejl da su optužbe protiv njihovog oca "nepotkrijepljene".

(Telegraf.rs)