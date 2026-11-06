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Uhapšena bivša turska ministarka

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АТВ редакција
06.11.2026 16:11

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Fatma Betuel Sajan Kaja, turska ministarka za porodična pitanja – koja je, nakon dugotrajnog zastoja ispred turskog konzulata u Roterdamu, ispraćena nazad do njemačke granice – obraća se medijima na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu, nakon povratka u Tursku, 12. marta 2017. godine.
Foto: AP Photo, File/Tanjug

Bivša turska ministarka za porodicu i socijalnu politiku Fatma Betul Sajan Kaja uhapšena je u okviru istrage o transakcijama na tržištu kapitala.

Prema navodima iz tužilačkog dokumenta, Fatma Betul Sajan Kaja je osumnjičena da je raspolagala informacijama koje su mogle da utiču na cijenu akcija kompanije "Ozata Denizcilik", prenijela je Anadolija.

Istražioci su naveli da je bivša ministarka kupila akcije te kompanije u aprilu 2026. godine, a prodala ih 16. septembra, dan prije odluke o likvidaciji fondova.

Tužilaštvo sumnja da je Kaja znala za predstojeću likvidaciju, kao i da je akcije prenijela na kompaniju "Tera Yatirim Menkul Degerler", koja joj je istog dana isplatila njihovu vrijednost, umjesto da novac bude uplaćen u uobičajenom roku od dva radna dana, prenio je Tan‌jug.

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Bivši predsjednik Odbora za tržišta kapitala Ibrahim Omer Genul i suprug bivše ministarke Ilijas Kaja pušteni su uz mjere sudskog nadzora, koje uključuju redovno javljanje nadležnim organima i zabranu putovanja.

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Tagovi :

hapšenje

Fatma Betul Sajan Kaja

Turska

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