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Komandant NATO-a: Alijansa nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja

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АТВ редакција
06.11.2026 16:00

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Komandant NATO-a: Alijansa nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla (STF)

Alijansa nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja, rekao je vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, general Ingo Gerharc, zadužen za odbranu centralne i istočne Evrope.

"Pogledajte tempo proizvodnje ruskih mlaznih dronova, krstarećih i balističkih raketa. Od njih ne možemo da se odbranimo stoprocentno", rekao je Gerharc za medije.

Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je naglasio da se Rusija ne priprema za vojne sukobe sa Evropom i da za to nema osnova. On je istakao da zapadni političari redovno zastrašuju sopstveno stanovništvo izmišljenom ruskom prijetnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

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Putin je ranije takođe izjavio da NATO, povećavajući svoje vojne budžete, podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju. On je ukazao da se u tu svrhu koriste lažne tvrdnje o navodnoj prijetnji iz Rusije, kojima zapadne elite izvlače novac od poreskih obveznika i pravdaju sopstvene greške u ekonomiji.

(Sputniknews.com)

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Tagovi :

NATO

Rusija

Oružje

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