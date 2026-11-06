Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje u padu

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu, dok investitori procjenjuju rizik moguće obnove eskalacije između Amerike i Irana nakon izbora za Kongres, ali i mogućnost diplomatskog napretka u rješenju tenzija.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,38 odsto i sada je 96,93 dolara po barelu.
Ranije je cijena nafte "brent" dostigla stotinu dolara po barelu.
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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte manja za 1,49 odsto i iznosi 89,17 dolara po barelu.
Cijena nafte "brent" pala je sa najvišeg iznosa od 110 dolara po barelu, koliko je bilo početkom sedmice.
(Srna)
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