Koliko košta cijeli tovljenik, koliko polutka, a koliko but i slanina

Svinjokolj samo što nije krenuo, pa građani već razmišljaju šta će staviti u sušaru – da li će kupiti tovljenika ili posebno butove, plećke, pečenice, slaninu.

U Srpskoj kupovina tovljenika za sušenje mesa obično počinje već u oktobru, ali najveća potražnja očekuje se od početka do kraja novembra, kada zahladi i počne sezona svinjokolja.

Uzgajivači objašnjavaju da potrošači kupuju i one od 130, i one od 200 kilograma, u zavisnosti od toga kome šta treba i ko je na šta naučio.

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Takođe, sve više ljudi praktikuje kupovinu sređenih polutki, te dijelova mesa, kako kome odgovara.

Domaćini koji žele da prođu povoljnije obično se raspituju i rezervišu svinje prije nego što potražnja poraste, jer je za očekivati da, kako se približava svinjokolja, porastu i cijene.

Trenutno, cijena tovljenika uglavnom se kreće oko 4-4,5 KM. Ima i onih koji svoju robu nude nešto povoljnije, ali i onih koji traže daleko više od prosjeka.

Tako, tovna svinja od oko 200 kilograma košta oko 800 – 900 KM. Od ove težine, nakon klanja i čišćenja, dobiju se dvije polutke teške oko 160 kilograma. Od toga, dio se topi u mast, dio melje za kobasice, a nešto ostavlja za zamrzivač. Ostatak mesa, obrađen je za sušenje, a riječ je o količini od oko 80 kilograma.

Koliko su sređene polutke?

Sa druge strane, cijena sređenih polutki trenutno se kreće oko 7 KM po kilogramu. Primjera radi, polutka od 80 kilograma košta oko 560 KM, dvije oko 1.120 KM.

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Građanima je dostupna i varijanta kupovine butova, plećki, pečenica, slanina kako u mesnicama, tako i preko oglasa.

Tako, kilogram svježeg buta košta oko 10-11 KM, plećka 8,5-10 KM, pečenica 12-13 KM, mesnata slanina 11,5-12 KM, bijela slanina 8 KM, ona za čvarke oko 4,5 KM.

Pod pretpostavkom da se kupi oko 25 kilograma buta, 18 kg plećke, 20 kg pečenice, i 23 kilograma slanine, nije teško izračunati da će kupac, s obzirom na pomenute cijene, morati izdvojiti oko 1.000 KM.

Oni koji ne kupuju sve dijelove jedne svinje, nabavka mesa za sušenje će, naravno, koštati manje.

U Udruženju uzgajivača svinja Srpske naglašavaju da je za neke domaćine svinjokolj tradicija, dok neki vole da prođu sa što manje posla.

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"Sve više je ljudi koji kupuju konfekcijske dijelove svinje, odnosno, slaninu, carski meso, but, plećke, pečenice. Tako im je lakše, jer samo usole meso, ništa drugo ne rade. Međutim, razočaraju se kvalitetom. To meso dosta lijepo izgleda, ali nije kvalitetno i ukusno kao domaće", rekao je za Srpskainfo predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.