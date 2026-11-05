Uvoz struje za dva dana premašio 10 miliona KM, u oktobru potrošeno više od 63 miliona

Elektroprivreda Republike Srpske nastavlja da izdvaja milionske iznose za uvoz električne energije, a podaci za 5. i 6. novembar pokazuju da je za samo dva dana na kupovinu struje iz inostranstva potrošeno više od 10 miliona maraka.

Prema podacima o uvozu, 5. novembra kupljeno je 6.458 megavat-časova električne energije, za šta je plaćeno oko 4,57 miliona KM. Prosječna cijena iznosila je 361,52 evra po megavat-času.

Dan kasnije, 6. novembra, uvoz je povećan na 7.082 megavat-časa, dok je trošak dostigao oko 5,5 miliona maraka. Prosječna cijena električne energije iznosila je 396,95 evra po megavat-času.

To znači da je za samo dva dana za uvoz ukupno 13.540 megavat-časova električne energije izdvojeno oko 10,06 miliona KM.

Posebno zabrinjava podatak da je samo tokom oktobra za kupovinu električne energije iz uvoza potrošeno više od 63 miliona maraka.

Visoki troškovi uvoza dodatno opterećuju poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, posebno u periodima kada domaći proizvodni kapaciteti ne mogu da zadovolje potrebe za električnom energijom.

Uvezenu struju građani Republike Srpske mnogo manje plaćaju, naveli su vise puta iz ERS-a.

Povećala se i potrošnja struje u Srpskoj ovih dana je oko 12.500 megavat časova.