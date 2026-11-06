Naftaši tješe vozače: Neće puno poskupjeti

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Banjaluci nastavljaju uzlazni trend, pa se dizel trenutno prodaje po cijeni od 3,85 do 3,87 KM po litri.

To je za šest do osam feninga više u odnosu na prije 20 dana kada je litra koštala 3,79 KM.

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Iako se nakon ranijih najava o isporukama dizela iz Rusije očekivala stabilizacija i niže cijene, kretanja na svjetskim berzama i dalje bilježe česta variranja bez jasnog dugoročnog trenda.

Neće biti "većih poskupljenja"

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske ističu da se u narednim danima ne očekuju drastičnije korekcije ili veća poskupljenja.

"Možda će pumpe na kojima je dizel jeftiniji malo podići cijene i približiti se onima čije su cijene više", navode u ovoj Grupaciji.

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Po njihovim analizama, nafta na svjetskoj berzi jedan dan poskupi, a drugi dan pojeftini, tako da nema kontinuiteta ni u poskupljenju ni u pojeftinjenju.

Cijene benzina

Trenutne cijene benzina na banjalučkim pumpama kreću se između 3,15 i 3,22 KM po litri.

Inače, u Republici Srpskoj je i dalje na snazi uredba Vlade o ograničenim maržama, prema kojoj je maksimalna maloprodajna marža ograničena na 25 feninga po litri.

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Takođe, primjenjuje se i odluka Vlade Srpske kojom građani i privrednici imaju pravo na povrat od deset feninga po litri goriva na pumpama koje učestvuju u programu, a važenje ove mjere produženo je do polovine novembra.