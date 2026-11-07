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Devet uhapšenih u akciji "Demidž" ostaje iza rešetaka mjesec dana

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АТВ редакција
07.11.2026 14:49

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Sprovođenje uhapšenih u okviru akcije "Demidž" u OJT Banjaluka
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor za devet osumnjičenih, koji su uhapšeni 4. novembra u akciji "Demidž" u Banjaluci.

Iz Sudske policije Republike Srpske saopšteno je da su policijski službenici Interventne jedinice Sudske policije preuzeli juče, od pripadnika MUP-a, devet osoba osumnjičenih za zloupotrebe droga, obezbjeđivali ih do donošenja odluke o pritvoru, te ih noćas sproveli u KPZ Banjaluka.

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"Nakon odluke sudije za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, u pritvorsku jedinicu KPZ Banjaluka su sprovedeni M.S. iz Slovenije, B.K., S.V., B.J., M.P., R.P., M.K. i S.Š. svi iz Banjaluke, te S.V. iz Odžaka", kažu u Sudskoj policiji.

Kako je ranije saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, sumnjiče se da su u periodu od početka 2025. godine do 4. novembra 2026. godine, neovlašteno radi dalje prodaje kupovali, držali, prenosili i prodavali opojnu drogu marihuanu i kokain korisnicima na području Banjaluke, Laktaša i Odžaka.

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Podsjećamo, na osnovu naredbe Okružnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi na 20 lokacija.

"Tom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, vozilo, više komada digitalnih vaga, više komada mobilnih telefona, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, novac u iznosu preko 100.000 KM u različitim apoenima i valutama i drugi predmeti", naveli su ranije u PU Banjaluka.

(Srpskainfo)

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