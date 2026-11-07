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Nikola Popović sproveden u Tužilaštvo: Osumnjičen za ubistvo Dragana Stojanovića

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Стеван Лулић
07.11.2026 10:47

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Nikola Popović
Foto: ATV / Branko Jović

Nikola Popović iz Glamočana, osumnjičen za ubistvo Dragana Stojanovića iz Čelinca, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Podsjećamo, Popović je uhapšen juče zbog zbog sumnje da je ubio Stojanovića, koji je preko vikenda podlegao u UKC Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.

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”Nakon što je tužilaštvu dostavljen nalaz obdukcije izdat je nalog za hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Nakon kriminalističke obrade Popović će biti predat u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje”, rekao je juče izvor ATV-a.

Nikola Popović

Dragan Stojanović je teško povrijeđen u tuči u Glamočanima kod Banjaluke. Zadobio je teške povrede glave koje su mu nanesene metalnom šipkom.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima kod Laktaša. U svemu su učestvovali Dragan i njegov brat, te Nikola Popović iz Laktaša. Nakon tuče svima je ukazana pomoć u UKC-u. Na licu mjesta je izvršen uviđaj i cijeli slučaj je tada kvalifikovan kao učestvovanje u tuči.

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Tagovi :

Dragan Stojanović

Nikola Popović

Ubistvo

Banjaluka

Čelinac

tuča u Glamočanima

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