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Traka neprohodna: Sudar u Banjaluci usporio saobraćaj prema brzom putu

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Стеван Лулић
06.11.2026 22:58

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Udes kod Kramara
Foto: Viber

Manja saobraćajna nezgoda usporila je saobraćaj u Banjaluci, na dijelu Tranzita prema brzom putu.

Nezgoda se dogodila kod auto salona "Kramar", a u njoj su, prema riječima vozača, učestvovala dva automobila.

"Traka prema Banjaluci neprohodna", javljaju vozači koji su se zadesili na mjestu udesa.

Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom sudaru.

Takođe, nisu poznate ni tačne okolnostima pod kojima je do njega došlo.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

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