Traka neprohodna: Sudar u Banjaluci usporio saobraćaj prema brzom putu

Autor:Stevan Lulić
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Manja saobraćajna nezgoda usporila je saobraćaj u Banjaluci, na dijelu Tranzita prema brzom putu.
Nezgoda se dogodila kod auto salona "Kramar", a u njoj su, prema riječima vozača, učestvovala dva automobila.
"Traka prema Banjaluci neprohodna", javljaju vozači koji su se zadesili na mjestu udesa.
Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom sudaru.
Takođe, nisu poznate ni tačne okolnostima pod kojima je do njega došlo.
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