Traka neprohodna: Sudar u Banjaluci usporio saobraćaj prema brzom putu

Manja saobraćajna nezgoda usporila je saobraćaj u Banjaluci, na dijelu Tranzita prema brzom putu.

Nezgoda se dogodila kod auto salona "Kramar", a u njoj su, prema riječima vozača, učestvovala dva automobila.

"Traka prema Banjaluci neprohodna", javljaju vozači koji su se zadesili na mjestu udesa.

Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom sudaru.

Takođe, nisu poznate ni tačne okolnostima pod kojima je do njega došlo.