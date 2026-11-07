Saobraćajka u Banjaluci, policija na terenu

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Foto: ATV

U blizini Prijedorske petlje u Banjaluci došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta se stvaraju velike gužve. Na terenu je policija. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

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