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Saobraćajka u Banjaluci, policija na terenu

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АТВ редакција
07.11.2026 21:32

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Saobraćajka u Banjaluci, policija na terenu
Foto: ATV

U blizini Prijedorske petlje u Banjaluci došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta se stvaraju velike gužve.

Na terenu je policija.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Banjaluka

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