Osumnjičen za ubistvo: Zatražen pritvor Nikoli Popoviću

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražio je određivanje pritvora Nikoli Popoviću iz Laktaša, osumnjičenog za ubistvo Dragana Stojanovića iz Čelinca.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

Kako navode u OJT, pritvor je upućen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo i iz razloga vanrednih okolnosti, jer je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela i što bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda - uznemirenju javnosti.

Hronika Nikola Popović uhapšen zbog ubistva Dragana Stojanovića iz Čelinca

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.

Podsjetimo, Dragan Stojanović je teško povrijeđen u tuči u Glamočanima kod Banjaluke. Zadobio je teške povrede glave koje su mu nanesene metalnom šipkom.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima kod Laktaša. U svemu su učestvovali Dragan i njegov brat, te Nikola Popović iz Laktaša. Nakon tuče svima je ukazana pomoć u UKC-u. Na licu mjesta je izvršen uviđaj i cijeli slučaj je tada kvalifikovan kao učestvovanje u tuči.