Vatra guta vagone u Rajlovcu

Autor:ATV redakcija
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Nekoliko vagona u sarajevskom naselju Rajlovac danas je zahvatio požar.
Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo naveli su da su ekipe stigle na teren, ali da trenutno nemaju više informacija.
"Izgleda su u pitanju napušteni vagoni, nisu cisterne" rečeno je iz ove jedinice za "Avaz".
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