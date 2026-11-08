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Vatra guta vagone u Rajlovcu

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АТВ редакција
08.11.2026 17:59

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Požar na vagonima u Rajlovcu
Foto: Viber

Nekoliko vagona u sarajevskom naselju Rajlovac danas je zahvatio požar.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo naveli su da su ekipe stigle na teren, ali da trenutno nemaju više informacija.

"Izgleda su u pitanju napušteni vagoni, nisu cisterne" rečeno je iz ove jedinice za "Avaz".

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Tagovi :

požar

Sarajevo

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