Vatromet izazvao opasno zagađenje vazduha

Gusti sloj smoga prekrio je glavni grad Indije rano jutros, a opasno visok nivo zagađenja vazduha pogoršali su vatrometi koji su u nedjelju uveče ispaljivani tokom proslave hinduističkog praznika svjetlosti Divalija.

Uprkos tome što su vlasti ograničile upotrebu vatrometa, stanovnici Nju Delhija su sinoć proslavili praznik uz petarde i vatromete, ispuštajući dim i sitne čestice u atmosferu, pa je indeks kvaliteta vazduha jutros premašio vrijednost od 350 u nekoliko dijelova glavnog grada Indije, dostigavši kategoriju „ozbiljnog“ zagađenja, što predstavlja značajan rizik po zdravlje, prenosi AP.

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Mjerne stanice širom grada zabilježile su podjednako alarmantne vrijednosti, dok se vidljivost smanjila jer je siva izmaglica prekrila ulice i visoke zgrade.

Vrhovni sud Indije je u oktobru pokušao da smanji zagađenje tokom Divalija tako što je ograničio upotrebu uobičajenih pirotehničkih sredstava, dozvoljavajući pod određenim uslovima samo upotrebu takozvanih „zelenih vatrometa“ u vremenskim okvirima od po tri časa tokom prazničnog vikenda.

Iako ovi proizvodi emituju manje štetnih materija, oni nisu potpuno bezopasni, jer oslobađaju čestice i druge zagađivače, dodatno pogoršavajući već opasan kvalitet vazduha u gradu.

Problem zagađenja vazduha u Nju Delhiju postaje naročito ozbiljan krajem oktobra i u novembru, kada niža temperatura, slab vjetar i stagnacija atmosfere sprečavaju razilaženje zagađujućih materija. Rezultat je gusta izmaglica koja može da se zadrži iznad glavnog grada Indije i okolnih područja danima.

Vlasti u Nju Delhiju uvele su niz mjera za suzbijanje zagađenja, koje uključuju ograničenja građevinskih radova i upotrebe dizel-generatora, dok su sudovi zatražili ograničenja i za upotrebu petardi. Međutim, te mjere nisu spriječile da se svake godine, sezonski, ponovo javi ozbiljno zagađenje, prenosi GlasSrpske.

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Ekolozi ističu da su, kako bi se spriječila ova godišnja kriza, potrebna dugoročna rješenja, poput prelaska na čistije izvore energije i strože kontrole emisija iz vozila.

Šveta Narajan, stručnjak za javno zdravlje pri organizaciji „Globalna alijansa za klimu i zdravlje“ (Global Climate and Health Alliance), opisala je dosadašnje reakcije vlade kao „ishitrene“ i „privremene“.

„Mnoge mjere se preduzimaju samo zato što je vlada pod pritiskom ili je satjerana u ćošak, pa mora nešto da učini“, rekla je ona.