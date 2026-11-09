Užas u Grčkoj: U moru pronađeno 12 tijela

Grčke vlasti pronašle su i izvukle iz mora 12 tijela migranata koji su bili na brodu uočenom rano jutros južno od Krita, dok je trgovinski brod spasio 18 osoba sa istog plovila, saopštila je grčka Obalska straža.

Nisu objavljene druge informacije o identitetu 12 umrlih osoba ili okolnostima njihove smrti.

U saopštenju Obalske straže ističe se da je brod pronađen jutros na oko 28 kilometara južno od Krita.

"Druga dva broda, od kojih je na jednom bilo 47, a na drugom 40 putnika, takođe su otkrivena kako plove južno od Krita", navodi se u saopštenju i dodaje da su oba broda prebačena na južnu obalu Krita.

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U proteklih nekoliko mjeseci više hiljada migranata krenulo je na opasan prelazak mora sa sjevernih obala Afrike ka Grčkoj, koja se nalazi na jednom od najčešće korištenih pravaca za osobe koje bježe ka Evropi od sukoba i siromaštva u Africi i Bliskom istoku.

(SRNA)