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Tramp: Dogovor je blizu, Ukrajina će imati "nešto drugačiji oblik"

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АТВ редакција
09.11.2026 07:36

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Predsjednik SAD-a Donald Tramp govori tokom obilaska radova na izgradnji balske sale Bijele kuće, u srijedu, 4. novembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su strane u ukrajinskom sukobu veoma blizu postizanja dogovora.

"Vjerujem da smo veoma blizu postizanja dogovora", rekao je Tramp medijima.

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On je naveo da će u narednim danima biti održan "veoma važan sastanak".

"Vjerujem da će se ovaj rat završiti, i to uskoro", rekao je Tramp.

Dodao je da će Ukrajina po okončanju sukoba imati "nešto drugačiji oblik".

Govoreći o ograničenjima u radu "Starlinka" u Ukrajini sredinom oktobra, Tramp je ponovio da ne zna ko stoji iza toga.

"Ne, ne znam... Ali jedno znam - kad sam čuo za to, sistem je proradio", rekao je on.

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(sputniknews.com)

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Donald Tramp

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Ukrajina

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