Tramp: Dogovor je blizu, Ukrajina će imati "nešto drugačiji oblik"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su strane u ukrajinskom sukobu veoma blizu postizanja dogovora.

"Vjerujem da smo veoma blizu postizanja dogovora", rekao je Tramp medijima.

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On je naveo da će u narednim danima biti održan "veoma važan sastanak".

"Vjerujem da će se ovaj rat završiti, i to uskoro", rekao je Tramp.

Dodao je da će Ukrajina po okončanju sukoba imati "nešto drugačiji oblik".

Govoreći o ograničenjima u radu "Starlinka" u Ukrajini sredinom oktobra, Tramp je ponovio da ne zna ko stoji iza toga.

"Ne, ne znam... Ali jedno znam - kad sam čuo za to, sistem je proradio", rekao je on.

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Trilateralni sastanak Rusije, SAD i Ukrajine zakazan je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(sputniknews.com)