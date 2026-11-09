Logo

Kamion sletio sa puta, povrijeđene dvije osobe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 07:24

Komentari:

0
Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 5.31 sati na autoputu Niš - Beograd kod aerodroma, prema prvim informacijama, povrijeđene su dvije osobe kada je kamion sletio sa puta, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je navedeno, saobraćajna nesreća se dogodila kod firme "Vurt", dva kilometra od aerodroma u smjeru ka Beogradu, a na lice mjesta upućene su dvije ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, čija je intervencija još u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Saobraćajna nesreća

prevrnuo se kamion

Komentari (0)

Više iz rubrike

Požar u Beogradu

Srbija

Ogroman požar u Beogradu: Ima stradalih i povrijeđenih

15 h

0
Iz jezera izvučeni auto i tijelo

Srbija

Iz jezera izvučeni auto i tijelo

15 h

0
Porušeno srpsko groblje na KiM

Srbija

Srbi na KiM: Na porušena groblja uz policijsku pratnju

16 h

0
Hapšenje Marka Gašića

Srbija

Objavljen snimak hapšenja Marka Gašića

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima