Kamion sletio sa puta, povrijeđene dvije osobe

Foto: MUP Srbije

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 5.31 sati na autoputu Niš - Beograd kod aerodroma, prema prvim informacijama, povrijeđene su dvije osobe kada je kamion sletio sa puta, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je navedeno, saobraćajna nesreća se dogodila kod firme "Vurt", dva kilometra od aerodroma u smjeru ka Beogradu, a na lice mjesta upućene su dvije ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, čija je intervencija još u toku.

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