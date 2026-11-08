Objavljen snimak hapšenja Marka Gašića

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su oštetili Javno preduzeće "Inđija put" za 26.961.059,30 dinara.

Kako je "Kurir" pisao, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsjednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor "Inđija puta", Uroš Trifunović.

"Uhapšeni su M. G. (40), bivši direktor JP Inđija put i U. T. (35), aktuelni direktor ovog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, kao i Đ. V. (42),Đ. D. (42) i D. M. (41), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično djelo u pomaganju, dok se T. J. (39) sumnjiči da je izvršila krivično djelo pranje novca", kažu u MUP-u.

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Oni su, kako se sumnja, u periodu od 2023. do 2025. godine, prilikom sprovođenja javnih nabavki za obilježavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, zaključivali ugovore suprotno uslovima javnih nabavki i prikazivanjem fiktivno izvršenih radova, pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 6.012.020,00 dinara, oštetivši na taj način ovo javno preduzeće.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.